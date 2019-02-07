انت الان تتابع كوربين يعرض دعم خطة ماي حول «بريكست» بشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عرض زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، دعم الاتفاق المتعثر لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إذا وافقت على تغيير "خطوطها الحمراء التفاوضية" بما في ذلك الانضمام إلى اتحاد جمركي. وحدد كوربين في رسالة وجهها إلى ماي، أمس، الأربعاء، 5 بنود ملزمة قانونيا يسعى إليها، في مقابل دعم حزبه، بما في ذلك إنشاء "اتحاد جمركي دائم وشامل بالمملكة المتحدة". وكتب كوربين: "نؤمن بضرورة الاتحاد الجمركي للدفع بتجارة خالية من الاحتكاكات تحتاج إليها شركاتنا وعمالنا ومستهلكونا".

وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لضمان عدم وجود حدود مادية في جزيرة أيرلندا".كما طالب زعيم العمال البريطاني الذي عقد محادثات خاصة مع ماي الأسبوع الماضي لأول مرة منذ رفض اتفاقها في البرلمان في يناير، بـ"انحياز وثيق مع السوق الموحدة".ولايزال المشرعون البريطانيون في طريق مسدود بسبب خروج بريطانيا