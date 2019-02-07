انت الان تتابع #الاتحاد_الأوروبي و #بريطانيا سيجريان "محادثات" جديدة حول بريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان مشترك الخميس أن فريقي المفاوضين من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا سيجريان "محادثات" جديدة" في محاولة لاخراج بريكست من الطريق المسدود.

وجاء في البيان الذي نشر بعد لقاء يونكر وماي في بروكسل "رغم الصعوبات، اتفق المسؤولان على أن يجري فريقاهما محادثات لمعرفة ما إذا من الممكن ايجاد حل ينال" تأييد غالبية أعضاء البرلمان البريطاني و"يحترم" الشروط التي حددتها الدول الاعضاء ال27. وأضاف المصدر نفسه أن المسؤولين "سيلتقيان مجددا" بحلول نهاية الشهر.