شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان عازر تلقى كلمة للشباب اللبناني ببيروت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب، و رئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولى للتسامح والسلام كلمة عن آليات النجاح فى الحياة العملية، و ذلك على هامش مؤتمر البرلمانيات بلبنان femparl والذى بدأ بالسفارة الكندية بمصر ثم استمرت فعاليات بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت عضو مجلس النواب، فى بيان لها منذ قليل، أن الكلمة دارت حول أهمية المبادئ والأمانة التوازن بين المثل الأعلى العطاء واستمرار التعلم، بالإضافة إلى الأمانة والاجتهاد سواء فى الدراسة أو العمل كما أن التوازن فى كل المجالات هام جدا سواء الرياضة و الثقافة و الفن و الأسرة بجانب الاهتمام بالعلم.

وأوضحت "عازر" انها تطرقت إلى أهمية وجود القدوة و المثل الأعلى و المستشارين سواء من الأسرة او من الشخصيات الناجحة، ثم يجب الحديث عن أهمية العطاء و انه واجب على كل شخص ليرد الجميل لناس أخرى دعموه فى الطريق وإذا استمرت دائرة العطاء فإن هذا ينعكس بالايجاب على المجتمع.

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