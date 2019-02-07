شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التعاقدات لمسابقة المعلمين الجديدة، لتعيين معلمين جدد لسد العجز فى المدارس الحكومية العامة والفنية. التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 "اليوم السابع" يقدم فى 18 معلومة أبرز ضوابط وشروط المسابقة. 1- الوزارة فتحت باب التقدم للمسابقة إلكترونيا على موقعها الرسمى. 2- تقديم مسوغات التعيين فى المديريات. 3- المفاضلة بين المتقدمين سيكون من خلال المديريات. 4- كل شخص سوف يتقدم على الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته المدون فى البطاقة...

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