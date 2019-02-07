أبو الحسن والصايغ تابعا الأوضاع العامة مع الشيخ نعيم حسن

زار عضوا كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائبان ​هادي أبو الحسن​ و​فيصل الصايغ​ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​ في دار ​الطائفة الدرزية​ في ​بيروت​. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، كما تطرق البحث لشؤون داخلية متعلقة بالمجلس المذهبي وكيفية مواكبة عمل المجلس على كل المستويات.

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