شهيب ناقش مع أبو زهري تعزيز التعاون التربوي مع فلسطين: القضية الفلسطينية هي الأساس

أكّد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، عقب لقائه في مكتبه في الوزارة، عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة التربية والتعليم العالي في "منظمة التحرير الفلسطينية" علي زيدان أبو زهري، أنّ "اهتمامنا وتعاوننا التربوي مع الإخوة الفسلطينيين سيكون على رأس الاهتمامات، وهذا الأمر يأتي من ضمن ثوابتنا الوطنية والعربية".
وشدّد بعد اللقاء الّذي نوقشت خلاله الأوضاع التربوية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وسبل تحسينها، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون التربوي بين لبنان والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، على أنّ "القضية الفلسطينية بكلّ أبعادها السياسية والعربية والإنسانية كانت وستبقى هي الأساس والمحور في نشاطنا وممارستنا اليومية، منذ "المعلم" كمال جنبلاط الّذي استشهد من أجل قضية فلسطين".
ولفت شهيب إلى أنّ "هذا النهج العروبي مستمرّ مع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط الّذي حمل الراية واستمرّ في أصعب الظروف، مساندًا داعمًا وملتزمًا بفلسطين القضية والوصية".
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