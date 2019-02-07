كونتي من بعبدا: الحوار هو الحل الوحيد للمشاكل كافة لاسيما الارهاب

أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أن "​ايطاليا​ تقف دائما الى جانب ​لبنان​ انطلاقا من القواسم المشتركة بين البلدين"، مهنئا الرئيس عون ب​تشكيل الحكومة​ الجديدة، مشددا على أن بلاده "ستواصل دعمها للامن والاستقرار في ​الجنوب​ من خلال مشاركتها في "​اليونيفيل​"، مبديا الاستعداد لاي دور يطلب من ايطاليا لتعزيز ​الحوار الوطني​ اللبناني بعيدا عن التدخلات الخارجية",

ونوه كونتي بمشروع انشاء "اكاديمية ​الانسان​ للحوار والتلاقي" في لبنان، معتبرا أن "الحوار هو الحل الوحيد للمشاكل كافة لاسيما ​الارهاب​ خصوصا ان لبنان هو بلد التسامح والانفتاح والمكان الطبيعي لهكذا حوار".

وبعد اللقاء، دوّن كونتي الكلمة التالية في سجل الشرف للقصر الجمهوري: "يسرني ان اشكركم، فخامة الرئيس العزيز، على الاستقبال الحار والمحادثات البناءة التي اجريناها اليوم في ​قصر بعبدا​. واود ان اتقدم منكم بالتهنئة على تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى الدور الفاعل الذي قمتم به، صاحب الفخامة، في سبيل تحقيق هذا الانجاز. مما لا شك فيه ان محادثاتنا اتاحت لي تجديد الالتزام بمواصلة توطيد العلاقات الممتازة واواصر الصداقة التاريخية بين ايطاليا ولبنان، وذلك خدمةً لرفاهية شعبينا".