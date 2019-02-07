بلدية حارة صيدا تتابع ملف ترميم حي الطيري في عين الحلوة والمبنى المتداعي في الفوار

زار وفد من لجنة حي الطيري في ​مخيم عين الحلوة​ برئاسة أمين السر راشد عبد الغني، بلدية ​حارة صيدا​ والتقى رئيسها ​سميح الزين​.

ولفت ممثل ​بلدية حارة صيدا​ لدى ​اتحاد بلديات صيدا​ الزهرني احد الجبيلي الى" ان زيارة الوفد الفلسطيني تاتي ضمن زيارات يقوم بها الوفد لبلديات صيدا والجوار بهدف طلب المساعدة لاعادة اعمار وترميم مساكن حي الطيري التي تضررت بفعل الاشتباكات الاخيرة"، مؤكدا ان "الزين ابدى وقوفه الى جانب اهالي الحي في المخيم واعطى توجيهاته بضرورة التواصل مع ​اتحاد بلديات صيدا الزهراني​ لتامين ما يمكن من مساعادات لاعادة تاهيل الحي."

من جهة اخرى تلقى نائب رئيس بلدية حارة صيدا ​حسن صالح​ اتصالا من ​الهيئة العليا للاغاثة​ بخصوص المبنى المتداعي في منطقة الفوار حارة صيدا.

وأوضح صالح ان "الهيئة طلبت من البلدية اخلاء المبنى من سكانه وتحضير الاوراق الثبوتية الخاصة بهم للتمكن الهيئة من ايجاد مأوى مؤقت لهم بانتظار اعادة ترميم وتأهيل المبنى وان البلدية ستنجز الاوراق فورا وتسلمها للهيئة لانجاز المطلوب".