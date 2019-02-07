الرئيس عون دعا الدول الاوروبية لتفهم موقف لبنان الداعي لتسهيل عودة للنازحين

أكد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، "حرص ​لبنان​ على تعزيز العلاقات المميزة التي تجمع بين لبنان وايطاليا في المجالات كافة"، منوها ب،"التعاون القائم بين البلدين على مختلف المستويات لاسيما منها المساهمة الايطالية في حفظ الامن والاستقرار في لبنان من خلال المشاركة في قوات "اليونيفيل"، اضافة الى برامج التدريب في ​الجيش اللبناني​ ولواء ​الحرس الجمهوري​، والعلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية".

ولفت الرئيس عون الى أن "لبنان واجه ​الارهاب​ الذي استهدف ارضه وحدوده وتمكن من ​القضاء​ على التنظيمات الارهابية، مشيرا الى ان لبنان لا يتدخل في النزاعات بين الدول"، مشددا على أن "​الحكومة​ سوف تعمل بذهنية جديدة للخروج من الازمة الاقتصادية التي نتجت عن عوامل عدة منها تداعيات النزوح السوري".

ودعا الدول الاوروبية الى "تفهم موقف لبنان الداعي الى تسهيل العودة الامنة للنازحين السوريين الى المناطق المستقرة في ​سوريا​، وتقديم المساعدات للسوريين في بلدهم لان ذلك يشجعهم على العودة اليها والمساهمة في اعادة اعمارها"، مشيرا الى أن "لبنان ملتزم تطبيق ​القرار 1701​ وينسق مع قوات "اليونيفيل" للمحافظة على الاستقرار والامن في ​الجنوب​ وزرع الطمأنينة في نفوس السكان".