أبو كسم لتلفزيون "النشرة": هناك دعوة موجهة من الرئيس عون إلى البابا لزيارة لبنان

أوضح مدير المركز الكاوثليكي للإعلام الأب ​عبدو أبو كسم​، في حديث لتلفزيون "النشرة"، أن ​البابا فرنسيس​ لديه الكثير من الدعوات من عدة بلدان لزيارتها، مشيراً إلى البابا يوحنا بولس الثاني زار ​لبنان​ في العام 1997 في حين زار البابا بندكتوس السادس عشر زار لبنان في العام 2012، لافتاً إلى أنه قد يكون هناك حاجة لإنتظار نحو 15 عاماً ليزور البابا فرنسيس أو أي بابا آخر لبنان.

وأكد أبو كسم أن هناك دعوة موجهة من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ إلى البابا فرنسيس لزيارة لبنان، كما هناك دعوة أخرى من ​البطاركة الكاثوليك​ منذ أكثر من سنتين، لافتاً إلى أن النية موجودة لكن هناك عامل الوقت.