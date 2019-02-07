سلطات تركيا ستسلم قطر 6 طائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار TB2"

أفادت وكالة "الأناضول" التركية أن تركيا تستعد لتسليم قطر، 6 طائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار TB2"، ضمن صفقة وُقّعت بين الجانبين عام 2018.
والصفقة الموقعة بين القوات المسلحة القطرية وشركة "بيكار" التركية لصناعة الطائرات، على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، تضمنت 6 طائرات بدون طيار، ومحطات تحكم، فضلاً عن الأدوات والمعدات التقنية واللوجستية الخاصة بهذه الطائرات. وضمن الصفقة نفسها، أنهى فريق قطري مكون من 55 شخصًا، دوراته التدريبية لاستخدام الطائرات المذكورة، والتي خضعوا لها في تركيا على يد فريق من مهندسي وخبراء شركة "بيكار".
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