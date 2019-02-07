البنك المركزي الهندي يخفض معدلات الفائدة

أعلن البنك المركزي الهندي خفض معدلات الفائدة، مشيرا الى أن"فائدة الريبو المرجعية- فائدة إقراض البنك لمصارف تجارية- سيتم خفضها بمقدار 25 نقطة أساسية وصولا إلى 6,25 بالمئة".
وهذا أول قرار متعلق بنسب الفائدة للبنك منذ تعيين شاكتيكنتا داس، حليف مودي، رئيسا له في أعقاب استقالة اورجيت باتل وسط خلاف علني مع الإدارة بشأن تدخل حكومي مفترض.
وذكرت تقارير أن وزارة المالية مارست ضغوطا على البنك من أجل تفعيل سياسات لتعزيز النمو قبيل الانتخابات المقررة بحلول أيار والتي سيترشح فيها مودي لولاية ثانية.
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