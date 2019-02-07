ريابكوف: روسيا تأسف لعدم دعوتها إلى الاجتماع الدولي حول فنزويلا في مونتيفيديو

أعرب نائب وزير الخارجية الروسية ​سيرغي ريابكوف​، عن أسفه لأنّ "​روسيا​ لم تدع إلى الاجتماع الدولي حول ​فنزويلا​ في مونتيفيديو من أجل محاولة التوصل إلى مخرج للأزمة في هذا البلد".

وركّز في حديث صحافي، على "أنّنا كنّا نأمل في أن تتمكّن روسيا من المشاركة في الاجتماع، على الأقل بصفة بلد مراقب، لكنّهم قالوا لنا إنّ هذه الصيغة لن تمنح لأحد".

وبيّن ريابكوف أنّ "أملنا كبير ونريد الاعتقاد بأنّ لقاء مونتيفيديو سيفضي إلى مساعدة سياسية وفكرية وإبداعية كبيرة في التسوية الحقيقية لمشاكل فنزويلا"، معبّرًا عن قلقه من محاولات "ممارسة ضغوط على السلطات الشرعية في ​كراكاس​".

ويهدف الاجتماع إلى محاولة إيجاد حلّ تفاوضي للأزمة في فنزويلا، حيث باتت المواجهة بين الرئيس ​نيكولاس مادورو​ ورئيس البرلمان ​خوان غوايدو​ تتركّز على وصول المساعدة الإنسانية.