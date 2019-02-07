البيت الأبيض: بومبيو يزو المجر الأسبوع المقبل

أعلن البيت الأبيض أنّ "وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو سيجري الأسبوع المقبل زيارة إلى المجر".
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، قد كشف إلى "أنّه التقى وزير الخارجية المجرية بيتر جيارتو في البيت الأبيض، حيث بحثا التعاون في مجال الدفاع، تنويع مصادر الطاقة، التصدي للتأثير الروسي وتأكيد التزامنا الراسخ بالحلف الأطلسي".
وتأتي زيارة بومبيو في وقت يواجه أوربان موجة احتجاجات شعبية، بدأت باعتراضًا على تعديل لقانون العمل مثير للجدل رفع ساعات العمل الإضافية اّلتي يجوز لأصحاب الشركات طلبها من موظفيهم، ووصفته المعارضة بـ"قانون العبودية".
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