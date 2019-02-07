إعدام 218 "كلب ضال" و75 قطة في حملتين لإدارة البيئة بدمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت إدارة شؤون البيئة، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إعدام 218 كلب ضال و٧٥ قطة، في حملتين جرى تنفيذهما الأسبوع الماضي بالتنسيق مع الطب البيطري والشرطة والهندسة المختصة.

جاء ذلك في تقرير أعمال الإدارة عن الفترة من 30 يناير الماضي حتى 6 فبراير الحالي، والتي تضمنت إشراف لجنة انفلونزا الطيور على ٤٠ مزرعة دواجن بنطاق قرى مركز دمنهور وتحرير 10 محاضر للمخالفين بقيمة ٢٢٠٠ جنيهًا للمحضر.

كما جرى حصر الأبراج السكنية تحت الإنشاء والمخالفة بشارع عبد السلام الشاذلي، لوجود مواد بناء بالطريق العام أمامها ونتج عنها تحرير 3 محاضر رفع مخالفات قيمة المحضر 10 آلاف جنيهًا.