ضبط تشكيل عصابي جمع 4 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شخصين اشتركا مع آخرين مقيمان خارج البلاد بتجميع أموال المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عبد الحميد.ج" ونجله "مجدي"، "تامر.ع" يعمل بدولة أجنبة، و"نوره.ع" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة الأجنبية المقيم بها الثالث والرابعة وإرسالها لذويهم بالبلاد مقابل عمولة من خلال الأول على حسابه بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتسليمها للثاني، الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى المقيمين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية بعد تلقيه رسائل من الثالث تحوي أسماء ذوي العاملين والمبالغ المالية المراد تسليمها إليهم داخل البلاد، ويقوم الأول والثاني بالحصول على عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحر عنهما الأول والثاني وبسؤالهما أقرا بصحة الواقعة بالاشتراك مع الثالث والرابعة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017 طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.