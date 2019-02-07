الحكومة: لا صحة لرفع تذكرة حدائق قصر المنتزه الأثري إلى 50 جنيهًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما انتشر في بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن رفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه الأثري إلى 50 جنيهًا بدلاً من 25 جنيهًا للفرد الواحد بنسبة زيادة تعادل الضعف، غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، اليوم الخميس، أنه تواصل مع محافظة الإسكندرية، ونفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لرفع سعر تذكرة قصر المنتزه الأثري إلى 50 جنيهاً، و سعرها ثابت كما هو بقيمة 25 جنيهاً، منوهةً بأن تعديل سعر التذكرة يتطلب صدور لائحة جديدة وهو أمر مستبعد تماماً، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت المحافظة إلى أن حدائق قصر المنتزه تشهد حالياً عملية تطوير شاملة تستهدف وضعها على خارطة المقاصد السياحية العالمية، مضيفةً أن خطة التطوير تشمل جميع القصور والحدائق المحيطة بالمنطقة، مع رفع كفاءة جميع الخدمات اللازمة لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب.