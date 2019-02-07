الحرس الثوري الايراني: أمريكا هُزمت على الصعيد العسكري

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قال العميد رمضان شريف، المتحدث الرسمي باسم حرس الثورة الايراني ، أن أمريكا هُزمت على الصعيد العسكري وليس لديها ما تقوله في السياسة، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وتابع العميد: "أمريكا بلغت حدا من الهوان بحيث يلجأ وزير الخارجية الأمريكية إلى إعلامية تافهة ويعتبر لقاءه مع "معصومة مسيح علي نجاد" فخرا له.
وأشار العميد شريف إلى أن أمريكا تكبدت الهزيمة على الصعيد العسكري،وفي السياسة ليس لديها ما تقوله.
وأضاف: "عدونا لجأ اليوم إلى الحرب الاقتصادية، حيث أن بعض الغفلة عن الأوامر التي أوعز بها سماحة قائد الثورة قبل 12 عاما لتعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين، أعطت الأعداء الفرصة ليتمكنوا من ممارسة الضغوط علينا".
وشدد شريف على أن يد أمريكا خالية،
يذكر أن "معصومة مسيح علي نجاد" صحافية إيرانية من مواليد 1976، أثارت مرار ضجيجا إعلاميا، وشاركت في أحداث الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، هاجرت إثر ذلك إلى نيويورك، وتواصل من هناك نشاطها ضد إيران، الأمر الذي أدى إلى أن تتبرأ عائلتها منها، وهي عائلة معروفة بالالتزام الديني والثوري.
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