إيران تسحب مركز إمدادها العسكري في سوريا من مطار دمشق

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أفادت مصادر إعلامية وعسكرية متقاطعة بأن إيران تستعد لسحب مركز إمداداتها العسكرية في سوريا من مطار دمشق الدولي تفاديًّا للغارات الإسرائيلية المتكررة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير نشرته اليوم، أن الحرس الثوري الإيراني بدأ في الأيام الأخيرة استعداداته لنقل مركز إمداده إلى مطارT4 الواقع بين حمص وتدمر، وهو سبق أن تعرض مرتين على الأقل للغارات الإسرائيلية في فبراير ومايو العام الماضي.
وذكرت الصحيفة أن مركز الإمدادات العسكرية الإيراني الحالي المعروف بـ"بيت الزجاج" يقع داخل حرم مطار دمشق على مسافة عشرات الأمتار فقط من
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران اتخذت خلال السنوات الأخيرة من "بيت الزجاج" مركزا لإدارة عملياتها العسكرية في سوريا، والقيود مفروضة على الوصول إليه، ويضم هذا الموقع مستودعات للأسلحة، بما فيها مخبآن تحت الأرض.
ستنقل مركز إمداداتها إلى مطار T4 المعروف أيضا بـ"التياس" الواقع في ريف حمص الشرقي.
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