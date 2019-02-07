الكرملين: لا يوجد تفاوض مع أمريكا بشأن فنزويلا

الكرملين

وكالات :

أكد الكرملين ثبات موقفه الداعم للحكومة الشرعية في فنزويلا والرئيس المنتخب مادورو، وحذر من عواقب كارثية لأي تدخل عسكري هناك، مؤكدًا أن لا مفاوضات مع واشنطن بشأن هذه الأزمة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين لم يغير موقفه من الوضع في فنزويلا وشرعية الرئيس نيكولاس مادورو، جاء ذلك ردًا على سؤال عمّا زعمته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، بشأن تردد الكرملين في مواصلة دعم مادورو.

وردًا على سؤال: هل تجري مناقشة إجلاء مادورو؟

قال بيسكوف للصحفيين: "لا، موقف الكرملين لم يتغير"، مضيفًا أن "مسألة

تقديم اللجوء لمادورو في روسيا غير موجودة على جدول الأعمال، ولم تبحث أبدًا".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تجري مشاورات مع دول أمريكا اللاتينية بشأن تسوية الأزمة في فنزويلا، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن موسكو لا تجري مفاوضات مع دول أمريكا اللاتينية بشأن الوضع في فنزويلا، ولكنها تبلغ كل من يعنيهم الأمر خلال تبادل وجهات النظر، بعدم جواز التدخل في هذه الأزمة من الخارج.

وأكد بيسكوف أنه لا يوجد سوى تبادل

للآراء، وقال: "بالطبع، هناك تبادل مكثف للآراء مع جميع الشركاء الأجانب، وخلال اتصالاتنا نبلغهم بعدم قبولنا أي تدخل خارجي، ويتم التشديد على العواقب الكارثية المحتملة لأي تدخل بالقوة في هذه الحالة من قبل دول ثالثة".

وشدد على أن هذا الموقف الروسي يتم إبلاغه بطريقة منهجية إلى محاوري روسيا في العالم. في الوقت نفسه قال بيسكوف لا يوجد تبادل للآراء حول هذا الموضوع مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: كما أنه ليس لدى روسيا أي اتصالات مع الولايات المتحدة حول المسألة الفنزويلية.

ونصّب خوان غوايدو (35 عامًا)، رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، نفسه رئيسًا للبلاد في 23 يناير الماضي، ودعا إلى التظاهر خصوصًا في ذكرى مرور عشرين عامًا على "الثورة البوليفارية"، تيمنا ببطل الاستقلال سيمون بوليفار.