بسبب قاضية أسترالية.. سليم مهاجر يتراجع عن الاستئناف

أرشيفية

سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - قرر رجل الأعمال المثير للجدل سليم مهاجم عدم المضي قدما في استئنافه ضد حكم حبسه بتهمة التزوير الانتخابي.

وجاء موقف مهاجر بالتراجع عن الاستئناف بعد أن وصفت قاضية أسترالية مدة سجنه بأنها "متواضعة جدا في حقيقة الأمر".

وفي يونيو 2018، أصدرت محكمة محلية أسترالية حكما بسجن مهاجر 21 شهرا مع إمكانية الإفراج عنه بعد 11 شهرا كحد أدنى، بعد أن أدين في 77 اتهاما تتعلق بالتزوير الانتخابي بالاشتراك مع شقيقته في انتخابات مجلس بلدية أوبرن عام 2012.

وفي جلسة محكمة عُقدت الأربعاء، قالت القاضية هيلين سايم إن الحكم الأول ضد مهاجر "متواضع جدا في حقيقة الأمر مقارنة بتلك الاتهامات الخطيرة".

واقترحت القاضية على النيابة التقدم بطلب لتغليظ العقوبة على مهاجر الذي قام محاموه في الحال بسحب الاستئناف.

وأضافت القاضية إن الجرائم التي ارتكبها مهاجر "تضرب قلب العملية الديمقراطية"، واعتبرت أن أي ممارسة من شأنها أن تقوض استقلالية الانتخابات هي جريمة خطيرة.

واستطردت القاضية: " ثلث الاتهامات الموجهة لمهاجر تتعلق بتزوير وثائق مما يستوجب عقوبة السجن 10 سنوات إذا أصدرت محكمة عليا القرار".

وأردفت: "طريقة التعامل مع الأمور في المحكمة المحلية تمنح بعض المزايا لمهاجر".

وكان المحامي أفني ديجمال قد طالب بتقليص سجن مهاجر بحيث يستطيع الخروج للعلاج النفسي مضيفا أن موكله نائب رئيس بلدية أوبرن السابق يعاني من اضطراب المزاج ثنائي القطب.

بيد أن ممثلة النيابة جينفر سينجل قالت إن ممرضات الصحة النفسية راقبن مهاجر أثناء وجوده في مركز Cooma Correctional Centre ويخضع لتقييم نفسي مستمر.

ونوهت القاضية إلى أن مهاجر طلب دعما نفسيا 6 مرات خلال وجوده وراء القضبان، وتمت معالجته في كل مرة بالشكل الملائم.