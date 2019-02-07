كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة ذكرى الثورة.. "خامنئي": العفو عن عدد كبير من السجناء الإيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، إنه سيصدر عفوا عن عدد كبير من السجناء بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة، التي أسقطت حكم الشاه.
ولم يعلن خامنئي العدد الذي سيصدر العفو عنه لكن وسائل إعلام قالت في وقت سابق، إن نحو 50 ألف سجين سيحصلون على "العفو الإسلامي".
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