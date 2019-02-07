كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القدس: أكثر من أربعين مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم 42 مستوطناً إسرائيلياً، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأدى المستوطنون، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، جولات استفزازية في المسجد، واستمعوا لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم.

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