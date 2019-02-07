إخلاء طائرة نرويجية قبل هبوطها في ستوكهولم بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة

أخليت طائرة تابعة للخطوط الجوية النرويجية من ركابها كان من المقرر هبوطها في العاصمة السويدية ستوكهولم بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة فيها.

وقالت مديرة المعلومات في الخطوط النرويجية شارلوت جاكسون: " تلقينا تهديداً بوجود قنبلة، فقمنا على الفور بإخلاء الطائرة من ركابها بأسرع وقت ممكن".

وكان من المقرر، إنطلاق الطائرة في الساعة الخامسة وخمسين دقيقة عصراً، بتوقيت السويد من Las Palmas في جزر الكناري، متجهة الى مطار Arlanda في العاصمة ستوكهولم، ولكن قبل الإنطلاق تسلم موظفو الخطوط النرويجية، تهديداً بوجود قنبلة على متنها.

وأضافت شارلوت، ان المعلومات بوجود قنبلة، جاءت من أكثر من موظف من المتعاملين مع الأمتعة. وقد أخليت الطائرة من ركابها في الساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت السويد.

وقال أحد الركاب، ان الطائرة كانت على وشك الإقلاع عندما أعلن الكابتن عن وجوب إخلاءنا للطائرة، بسبب تهديد بوجود قنبلة، وان الركاب إنتظروا في صالة المغادرة لحين تفتيش الطائرة وجميع الأمتعة المحملة فيها.

وأجبرت سلطات الأمن هناك المسافرين على ترك حاجياتهم في الطائرة وجرى نقلهم الى المطار بحافلات، فيما جرى تطويق الطائرة من قبل فرق الإنقاذ.

وقالت شارلوت، إنه حتى الآن لا تعرف ماهو نوع الخطر الذي تشكله المعلومات التي حصلوا عليها وان الإجراء الأول الذي ركزوا عليه هو إخلاء الطائرة من ركابها.

جدير ذكره، ان الطائرة التي أُبلغ عن وجود قنبلة فيها هي من نوع بوينغ 800-737، وتسع لـ 186 مسافراً.