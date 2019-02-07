النجم ليونارد دي كابريو يتضامن مع معتقلين في سجون إيران

أعلن النجم السينمائي العالمي، ليونارد دي كابريو، دعمه لمعتقلين في سجون النظام الإيراني .. مستنكراً استمرار احتجاز إيران لعدد من نشطاء في مجال البيئة .

وكتب دي كابريو، أمس الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن نشطاء البيئة في جميع أنحاء العالم يتعرضون للتعقب القضائي غير العادل، وعلينا أن نقف بجانب أولئك الذي يخاطرون بحياتهم مقابل الحفاظ على مستقبلنا والأرض وسكانها".

وأضاف "فلتضف اسمك في هذا الالتماس للتعبير عن قلقك عن النشطاء الإيرانيين الثمانية الذين تحتجزهم الحكومة .

وتعتقل سلطات الحرس الثوري الإيراني عددًا من النشطاء في مجال البيئة، بتهمتي العمل ضد النظام و”الإفساد في الأرض”، إذ تعتزم السلطات القضائية الحكم على ثمانية نشطاء منهم بعقوبة قد تصل للإعدام.

وشهد نشطاء البيئة في إيران حملة اعتقالات غير مسبوقة منذ أحداث احتجاجات ديسمبر 2017، إذ تعرَّض عدد منهم للتصفية داخل السجون، وكان أبرزهم العالم البيئي سيد كاووس إمامي.