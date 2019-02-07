رينو تبلغ القضاء الفرنسي بتحويل لحساب كارلوس غصن "الشخصي"

اسماء السيد - باريس: أعلنت شركة رينو للسيارات الخميس أنها ستبلغ القضاء الفرنسي بأن رئيسها السابق كارلون غصن تلقى "لحسابه الشخصي" خمسين ألف يورو في إطار عقد رعاية موقع بين قصر فرساي والشركة الفرنسية.

وأوضحت رينو أن عمليات التدقيق الداخلي في الحسابات "حددت أن مساهمة بقيمة خمسون ألف يورو في إطار عقد رعاية موقع مع قصر فرساي، منحت لحساب غصن الشخصي" مشيرة إلى أنها أبلغت الأمر إلى السلطات.

وأضافت الشركة في بيان أنها "قررت نقل هذه الوقائع إلى السلطات القضائية".

وأوردت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الأربعاء أن هذا المبلغ كان مساهمة في حفل الزفاف الذي أقامه غصن في حزيران/يونيو 2016 في قصر "غران تريانون" الواقع في حدائق قصر فرساي بضواحي باريس.

وكارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موقوف في اليابان منذ تشرين الثاني/نوفمبر بانتظار محاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

