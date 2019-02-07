شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان بحضور وزيرة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للاستماع إلى بيانها حول ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية للارتقاء بالمنظومة الصحية.

كما يشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، الاستماع إلى وزيرة الصحة حول ما تم بشأن تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات القناة.

جدير بالذكر، أن لجنة الصحة قررت غلق الاجتماع لينعقد بدون حضور الصحفيين.