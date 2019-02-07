شكرا لقرائتكم خبر عن النائب السيد فليفل: قمة أفريقية عربية فى العاصمة السعودية الرياض قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور السيد فليفل عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن هناك قمة أفريقية عربية مرتقبة سيتم عقدها في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فليفل خلال مؤتمر صحفي بمقر مركز معلومات مجلس الوزراء لإطلاق موسوعة التاريخ العام لأفريقيا، أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قام علي تكاليف صدور هذه الموسوعة وقت صدورها وترجمتها إلى 13 لغة، ثم وزعها على رؤساء الدول.

وأشار "فليفل"، إلى أن الرؤساء السابقين لم ينقلوا هذه الموسوعة الهامة إلى شعوبهم، وبالتالي فهناك جهل كبير بأهمية هذه الموسوعة في تعريف الشعب الأفريقي بالحضارة المتميزة القديمة.