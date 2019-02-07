شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر تدعم أجندة إستراتيجة 2063 للقارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المستشار محمد خاطر ، عضو دبلوماسي بمكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية ، أنه تزامنا مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي فإن أولويات أجندة مصر هي التكامل والإسراع في تنفيذ إتفاقية التجارة الحرة ودخولها حيز التنفيذ وتعد خطوة كبيرة للتكامل الإقتصادي ، وتعمل مصر علي تدعيم أجندة إستراتيجة 2063 للقارة الأفريقية وخطوة العمل العشرية وتنفيذ مشروعات لتحقيق التحول في القارة وتعزيز البنية التحتية العابرة للحدود وإنشاء تحالف الإستثمار للمشروعات في البنية التحتية وستواصل علي العمل بتوفير فرص العمل وتعظيم العائد للشباب الأفريقي بإعتبار القارة الأفريقي من أكثر القارات شبابا وتطوير الآليات الأستراتيجة الأفريقية لما بعد النزاعات وإستكمال وإستصلاح مجلس للسلم والأمن الأفريقي .

وأضاف في كلمته بمؤتمر إطلاق كتاب التاريخ العام لأفريقيا ، أن مصر ستعمل علي استكمال منظومة السلم والامن الأفريقي وتعزيز الجهود لمنع النزاعات الأفريقية والوقاية منها ، مضيفا إنه إتصالا بالمحور المؤسسي للإتحاد الأفريقي ستواصل مصر العمل مع الأشقاء وإصلاح الهيكل الإدارى لمفوضية الأتحاد الأفريقي .

ولفت إلى أن مصر ستعمل علي مد جسور التواصل الثقافي والحضارى، وستقوم بدعم الفعاليات الفنية والثقافية واقامة اسابيع ثفافية متبادلة ، التعاون مع الشركاء الدوليين لتعميق الحوار الاستراتيجي بين الأتحاد الأفريقي والجامعة العربية وأن يكون هناك مشروعات مشتركة للإسهام في خلق فرص عمل حقيقية وتعزيز التعاون مع كافة الدول.