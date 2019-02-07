شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تكشف طريقة مواجهة أزمات المصانع المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النائبة هيام حلاوة، سبل مواجهة الشركات المتعثرة ، مشيرة إلى أن شركات قطاع الأعمال المتعثرة تحتاج إلى الإدارة الفعالة والبعد عن الروتين والإجراءات المعقدة من قبل رؤساء مجلس الإدارة والوزارة المختصة بها وإتاحة الفرصة لذوى الخبرة من رجال الأعمال والمستثمرين والفنيين للمشاركة فى حل أزمة شركات قطاع الأعمال والمصانع التى تم غلقها ومتعثرة حتى الآن.

وقالت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى دعم القطاع الفنى والاستثمار والحفاظ على تحسين الأوضاع الاقتصادية، فإن الحل بيد رؤساء مجلس الإدارة فى تطوير منظومة العمل وتغيير اللوائح التى تخضع لها هذه الشركات بما يتفق مع القانون ويحقق فى نفس الوقت تيسير أعمال هذه الشركات والاستعانة بالفنيين وذوى الخبرة لإزالة اى عقبات بشكل عاجل وسريع .

ولفتت النائبة هيام حلاوة، إلى أن مصر تحتاج لدعم جميع القطاعات وتكاتف كل الجهود للنهوض وإيجاد حلول لكافة المشاكل ومواجهة الصعاب وعدم الوقوف مكتوفى الأيدى أمام أى مشكله أو أزمة.

وأشارت النائبة هيام حلاوة، إلى أن هناك طرق عديدة يمكن الاستعانة بها حال تم إنشاء صندوق لتمويل تطوير الشركات المملوكة للدولة، فيمكن الاستعانة بالمستثمرين إلى جانب استغلال أصول تلك الشركات الخاسرة فى تطويرها بدلا من إنشاء صندوق قد يمثل عبئا ماليا على الدولة.