شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المكتب الإقليمي لليونسكو: مصر الجسر الصلب لنقل الثقافات لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور غيث فريز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة ، إنه تزامنا مع تولي مصر رئاسة الإتحاد الأفريقي ، فإنه يقدر دور مصر التاريخي في القارة الأفريقي وفرصة كبيرة لتعزيز أواصر التعاون بين أفريقيا والعالم أجمع ، متمنيا النجاح لدور مصر الهام في دعم أفريقيا

و أكد في كلمته بمؤتمر إطلاق كتاب التاريخ العام لأفريقيا بمقر مركز معلومات مجلس الوزراء أن مصر هي الجسر الصلب لنقل الثقافات لأفريقيا.

وأشار إلي أن الدول الأعضاء في اليونسكو أكدت علي أولوية المساواة بين الجنسين وأيضا الأولوية في أفريقيا، مضيفا أنه اليونسكو ستتفاعل مع 4 تحديات عالمية منها التحول الإجتماعي والنمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي هو فرصة طيبة لتعزيز التعاون المثمر مع اليونسكو في هذه التحديات.