شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أفريقية النواب يكشف عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن تقلد مصر رئاسة الأتحاد الأفريقي يأتي في فترة مميزة جداً لاسيما مع توجهات السياسية المصرية منذ بدايه حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوجه الإيجابي نحو القارة الأفريقية، بإعتبار القاهرة جزء لا يتجزأ منها، متابعاً : أفريقيا كانت وستظل في قلب مصر و المصريين .. نحن أمة واحدة.

واضاف رضوان، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أنشطة وفاعليات وتوصيات الأتحاد الأفريقي، ستكون ضمن أولويات اللجنة الفترة القادمة، مع التنسيق مع السلطة التنفيذية من أجل متابعه تنفيذ هذه التوصيات داخل مصر وإصدار ما يستلزم من تشريعات لتدعيم العلاقات المصرية الأفريقية، كاشفاً عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد.

وتابع رضوان، أن اللجنة منذ بدايه دور الأنعقاد الرابع حرصت علي عقد سلسلة من اللقاءات مع الوزراء والمسئولين بالحكومة بالإضافة إلي المتخصصين للوقوف علي خططتهم لدعم التوجة المصرى نحو أفريقيا، حيث تم عقد إجتماعات الفترة الماضية مع 9 وزراء، علي أن تواصل لقائتها بالتزامن مع استئناف مجلس النواب جلساته العامة المزمع عقدها 17 فبراير القادم، وذلك مع 3 وزراء آخرين هم وزير الري والموارد المائية ووزير قطاع الأعمال ووزير الاتصالات.

ولفت رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستضع خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيلقيه بمناسبة تقلده رئاسة الاتحاد الأفريقي وما تضمنه من توصيات نصب أعينها، وبحث آليات تنفيذها.

ونوه رضوان إلي أن اللجنة ستعقد الفترة القادمة سلسلة من الزيارات إلي عدد من الدول الأفريقية الشقيقة بداية من دول حوض النيل والقرن الافريقي وشمال ووسط أفريقيا.

وعن زيارة وفد لجنة الشؤون الأفريقية الأخيرة إلي أثيوبيا لتسليم خطاباً من رئيس مجلس الدكتور د. علي عبد العال، لنظيرة الأثيوبي بزيارة البرلمان المصري، أكد رضوان أن الوفد البرلماني المصرى لمس أن هناك رغبة في توطيد العلاقات، مشيراً إلي أنها تعد أولي الزيارات البرلمانية منذ فترة طويلة جداً.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلي أن الوفد البرلماني المصرى أكد تمسك القاهرة بالعمل سوياً من أجل تعزيز العلاقات، لاسيما وأننا شركاء شريان واحد حيث نهر النيل والذي يربط القارة شمالا وجنوبا، مع التأكيد علي كامل الاستعداد المصرى لنقل الخبرات لديها لمعالجة أهم القضايا التي تواجه القارة الافريقي وأهمها في مجال الكهرباء.