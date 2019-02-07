التوقيع على العلم والخبر الخاص بنادي قضاة لبنان

تم بالأمس الإعلان عن توقيع وزير الداخلية السابق ​نهاد المشنوق​ على "العلم والخبر" الخاص بـ"نادي قضاة ​لبنان​" بتاريخ 29 كانون الثاني الفائت بعد أن تقدم مؤسسوه بمستنداتهم الى وزارة الداخلية بتاريخ 30/4/2018.

ويبلغ عدد الهيئة التأسيسية 32 قاضيا برئاسة القاضية ​أماني فواز​، ويمثل النادي تجاه ​الحكومة​ القاضي فيصل مكه، على أن تتقدم الجمعية في الشهر الأول من كل سنة من ​وزارة الداخلية والبلديات​ بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، كما عليها إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في ​الجريدة الرسمية​.

أما أبرز أهداف الجمعية فهي: المساهمة في تحقيق استقلالية السلطة القضائية وترجمة هذه الاستقلالية عمليا من الناحيتين المادية والمعنوية، إضافة الى تحقيق تواصل ​القضاة​ في ما بينهم، مع جميع المؤسسات المعنية بشؤون ​القضاء​ لا سيما مجلس القضاء الأعلى، ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة ووزارة العدل وصندوق تعاضد القضاة ونقابتي المحامين وغيرها من المراجع المعنية.

يشار الى أن نادي القضاة اتخذ مقرا له في فرن الشباك- شارع مار نهرا- مبنى مار نهرا- الطابق الثامن.