الهلال الأحمر القطري نظم قافلة إغاثية لمخيمات اللاجئين السوريين في لبنان

نظم ​الهلال الأحمر القطري​ قافلة إغاثية لمخيمات ​اللاجئين السوريين​ في ​لبنان​ بالتنسيق مع اتحاد ​الجمعيات الإغاثية​ والتنموية في لبنان URDA، لتقديم الدعم والإغاثة ضمن مشاريع "الشتاء الدافئ في لبنان".

وأولى محطات القافلة كانت في بلدة عرسال، حيث تم توزيع حصص ​المازوت​ على 210 أسرة سورية لاجئة كما قدمت الملابس الشتوية لـ300 طفل وطفلة. وفد الهلال الاحمر القطري قام بزيارة مطوّلة إلى ​بلدية عرسال​ للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في البلدة بعد العواصف التي ألقت بأضرارها على الأهالي.

ولفت رئيس بلدية عرسال ​باسل الحجيري​ الى أن "الظروف التي تمر بها البلدة دقيقة جداً، لكن الغيرة والنخوة في القلوب جعلت من اللبنانيين والسوريين أخوة في الإنسانية لا فرق بينهم".

بدوره، شكر المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة و​التنمية الدولية​ في الهلال الاحمر القطري، محمد صلاح، جهود بلدية عرسال وتعاونها المثمر على إغاثة اللاجئين، مؤكداً أن "إغاثة الأخوة اللاجئين واجب وأن فريق الهلال الأحمر القطري أتى من مختلف الأطياف والمجالات لمساعدة اللاجئين ونقل معاناتهم لأهالي قطر".