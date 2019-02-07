دريان التقى سفير منظمة فرسان مالطا بلبنان وترأس اجتماع مجلس القضاء الشرعي الأعلى

لفت سفير منظمة فرسان مالطا في لبنان شارل هنري داراغون، عقب زيارته برفقة المستشار الأول للسفارة فرنسوا أبي صعب والمستشار لدى منظمة فرسان مالطا خالد قصقص، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إلى أنّها "كانت زيارة وداعية للمفتي دريان بعد انتهاء مهامي في لبنان".
وبيّن "أنّنا شكرنا دريان على التعاون المشترك القائم بين منظمة فرسان مالطا ودار الفتوى، كما تمنّينا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الدينية والوطنية".
من جهة أُخرى، ترأس دريان اجتماعًا لمجلس القضاء الشرعي الأعلى، بحضور رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف، رئيس المحكمة الجعفرية العليا الشيخ محمد كنعان، المفتشين والمدعين العامين في المحكمة السنية والجعفرية؛ وجرى البحث في الشؤون القضائية بالمحاكم الشرعية السنية والجعفرية.
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