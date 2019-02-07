شدياق: لو كان لحزب الله نية مواجهة المجتمع الدولي لما عين وزيراً بربطة عنق

رأت وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ أن "لا نية ل​حزب الله​ لمواجهة ​المجتمع الدولي​"، معتبرة أنه "لو كانت لحزب الله النية بذلك لما عيّن وزيراً للصحة بربطة عنق ويصافح باليد".

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