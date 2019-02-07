مراد: رؤيتي الإستراتيجية ستكون موحدة ومتكاملة مع وزارة الاقتصاد والتجارة

وصل وفد وزاري لبناني ضم وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ يرافقهم مستشار رئيس الحكومة فادي فواز، المدير العام للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور ​بلال نصولي​، مدير ​مرفأ طرابلس​ احمد تامر، الى مطار اتاتورك في إسطنبول. وأكد مراد أن رؤيته الإستراتيجية في مجال تطوير التجارة الخارجية ستكون موحدة ومتكاملة مع وزارة الاقتصاد والتجارة، مضيفا: "تأتي هذه الزيارة الى ​تركيا​، للتأكيد على الانطلاقة الجدية والاساسية للسياسات التكاملية التي ننوي تكريسها بيني وبين بطيش".

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