أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن "احدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة البنى التحتية في محلة الجسر الجديد – المحجر الصحي، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى 11/02/2019. ستؤدي هذه الأعمال الى اغلاق المسرب الجنوبي المؤدي الى دوار أبو علي كلياً، والإبقاء على المسرب الشمالي جهة النهر مفتوحاً باتجاه واحد، وتحويل السير المتجه الى المرفأ من تقاطع المنكوبين( الاوتوستراد الجديد) باتجاه سوق الخضار فجسر الحديد حتى المرفأ".
ودعنت المواطنين الى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان،تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير في طرابلس يوم 11/2 بسبب القيام بأعمال صيانة للبنى التحتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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