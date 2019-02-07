ريفي: هل سيورِّط "حزب الله" لبنان في حرب دفاعاً عن إيران؟

علق الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ على تصريح الأمين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ عن أن ​إيران​ لن تكون لوحدها اذا ما اندلعت الحرب مع ​أميركا​ يضع ​لبنان​ في العاصفة، متسائلا: "هل سيورِّط "حزب الله" لبنان في حرب دفاعاً عن إيران؟ وهل يحتمل هذه الحرب؟ وما هو موقف الدولة بكل مرجعياتها لاسيما وأن حبر ​النأي بالنفس​ لم يجف في ​البيان الوزاري​".

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