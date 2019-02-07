حاصباني: يهمنا موضوع الشرعية في الدفاع عن الأراضي اللبنانية

اشار نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ في تصريح له قبيل ​جلسة الحكومة​ لاقرار ​البيان الوزاري​، الى ان ما يهمنا موضوع الشرعية في الدفاع عن الأراضي اللبنانية.

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