لازاريني: الامم المتحدة مستمرة في تقديم الدعم للبنان في المجالات كافة

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة ​فيليب لازاريني​، "استمرار ​الامم المتحدة​ في تقديم الدعم ل​لبنان​ في المجالات كافة"، معربا عن تطلعه الى "استمرار التعاون مع ​الحكومة اللبنانية​ لاسيما في البرامج المشتركة المعدة وفقاً للاولويات التي حددتها الحكومة".

وفي تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، لفت الى أن "اللقاء مع رئيس الجمهورية أتى على أثر تبادل عدة رسائل بين الرئيس عون وامين عام الامم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ تتعلق بعملية اصلاح وتطوير نظام الامم المتحدة"، موضحا أن "الهدف الشامل من عملية الاصلاح هو جعل منظمة الامم المتحدة شريكا قويا يتمتع بفاعلية اكبر لدعم الدول في تحقيقها أهداف التنمية المستدامة".

وجدد التأكيد على "التزام فريق العمل التابع لهيئات الامم المتحدة العاملة في لبنان بوضع كامل انشطتها بشكل اساسي في خدمة اولويات الحكومة تأمينا لاستمرار تقدم لبنان على طريق تحقيق اجندة 2030"، لافتا الى أن "عملية الاصلاح اطلقت من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة وفقاً للقرار A/RES/72/279الصادر في 31 ايار العام 2018، تحاكي رؤية الامين العام انطونيو غوتيريش واقتراحاته لإعادة تموضع نظام تطوير الامم المتحدة ليصار اطلاقه وفقاً لجدول اعمال 2030".