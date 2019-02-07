مراد: رؤيتي الإستراتيجية في تطوير التجارة الخارجية ستكون متكاملة مع وزارة الاقتصاد

أكد وزير التجارة الخارجية ​حسن مراد​ أن "رؤيتي الإستراتيجية في مجال تطوير التجارة الخارجية ستكون موحدة ومتكاملة مع ​وزارة الاقتصاد والتجارة​". وعقب وصوله الى مطار اتاتورك في ​إسطنبول​ برفقة وفد وزاري لبناني ضم وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​، يرافقهم مستشار رئيس ​الحكومة​ فادي فواز، المدير العام للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور ​بلال نصولي​، مدير ​مرفأ طرابلس​ الدكتور احمد تامر، مدير مكتب بطيش برونو الزهر وعدد من تجار الحديد والخردة فادي شحرور ورشيد كسرواني ونضال بعيني، أوضح مراد انه "تأتي هذه الزيارة الى ​تركيا​ التي تضم وفدا كبيرا رفيع المستوى، للتأكيد على الانطلاقة الجدية والاساسية للسياسات التكاملية التي ننوي تكريسها بيني وبين الوزير بطيش".

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