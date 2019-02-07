صليبا يؤكد مواصلة الجهد وتفعيله للحفاظ على الأمن الغذائي ومؤازرة

إستقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في المقر العام، رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، وتمّ التطرقّ إلى التحديات الاقتصادية والإجتماعية التي تواجهها البلاد، وكيفيّة التصديّ لها، بحيث أثنى عربيد على الدور الريادي التي تقوم به أمن الدولة في هذا المجال.
وقد أكّد اللواء صليبا على مواصلة الجهد وتفعيله للحفاظ على الأمن الغذائي ومؤازرة عمل المؤسسات المعنيّة بهذا الموضوع.
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