مي شدياق: هناك تحفظ واعتراض شديد على النقطة المتعلقة بالمقاومة

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، في تصريح قبيل بدء جلسة ​مجلس الوزراء​ أن "هناك تحفظا واعتراضا شديدا على النقطة المتعلقة ب​المقاومة​"، مشيرة الى "أننا طلبنا اضافة جملة تتعلق بحصر ​الاستراتيجية الدفاعية​ بيد القوى العسكرية اللبنانية حصرا ولكن بالطبع لم يتم قبول ذلك".

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