الجيش: تسلمنا من اليونيفيل مواطنا تسلل إلى داخل الأراضي الفلسطينية

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي أن "الجيش تسلّم من جهاز الارتباط التابع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "​اليونيفيل​"، المواطن عمر الحكيم الذي كان قد أقدم بتاريخ 5/2/2019 على التسلل من ​مزارع شبعا​ إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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