بري: سأثير موضوع الاعتداءات الإسرائيلية على البلوك 9 مع الرئيس الفرنسي

لفت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، الى أنه بين ​لبنان​ وفلسطين "بحر مشترك والجزء الأكبر منه في لبنان، ونحن ابتعدنا نحو 20 الى 30 كلم وهم أيضا عن البلوك رقم 9، إلا أن ال​إسرائيل​يين أتوا بشركتين وتم تلزيمهما أعمال الحفر ضمن مهلة أقصاها نيسان 2020، ونحن بهذا التاريخ لن نكون قد بدأنا الحفر وبالتالي سيأخذون ​النفط​".

وأشار بري في تصريح بعد لقائه رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، الى أن الأخير "بدى كل استعداداته في مؤازرة لبنان بشتى الميادين ولا سيما السياسي الاقتصادي"، مشددا على أنه "كان من الضروري أن نحذر الشركات النفطية ومن بينها شركة "إني" الايطالية من موضوع التعدّي الاسرائيلي على حدود البلوك 9، معلنا أنه سيثير هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشددا على أن الوزرات ستقوم بواجبها.