امطار غزيرة غدا مترافقة ببرق ورعد والثلوج على ارتفاع 1500 متر

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسّط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية يتخللها انفراجات واسعة.

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم وأمطار محلية صباحًا تشتّد غزارتها بدءًا من المساء و تكون مترافقة ببرق ورعد كما تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح من حين لآخر، تتساقط ​الثلوج​ ليلاً على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وأمطار صباحية متفرقة تكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. يتخلل النهار انفراجات واسعة و تعود الامطار ليلاً .