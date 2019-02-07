فقدان طفلة سورية من مخيمات النازحين في نهر الفيضا في زحلة

تقوم فرق البحث والانقاذ في ​الدفاع المدني​، بالبحث في مجرى نهر الفيضا، عن الطفلة آية مهنا الصبح احمد (3 سنوات - سورية) من مخيمات النازحين في الفيضا - زحلة، والمفقودة منذ ساعات الصباح.

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