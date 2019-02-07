جعجع: في يومنا هذا أصبح الاسهل هو اعتماد منهج "النق" من أجل كسب انتباه الناس

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​ أن "أي مجتمع يبطل فيه الضمير الحي آيل إلى الزوال وهذا ما يفرّق إبن القضيّة عن غيره فإن فقدنا هذه الروح نفقد كل شيء"، مشيراً إلى أن "الإعلام ليس مجرّد دعاية وإنما مكوّن للرأي العام ولكننا اليوم نعيش في مرحلة يعتمد فيها عدد كبير من وسائل الإعلام على الروح السلبيّة من أجل ضمان الإستمراريّة حيث تعمد هذه الوسائل إلى طرح الأمور بشكل سلبي هو من أجل إحداث الضجّة فيما قلائل هم من يدرسون الملفات ويعملون على إعلام موضوعي، ففي يومنا هذا أصبح الاسهل هو اعتماد منهج "النق" من أجل كسب انتباه الناس وبهذا نكون قد خسرنا سلاحاً مهماً جداً في معركة بناء المجتمع وجل ما نقوم به هو إغراق الناس في نفس سلبي".

واشار جعجع خلال خلوة عقدها جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوّات اللبنانيّة" في ​معراب​ تحت عنوان "استراتيجية ​القوات​ الإعلامية ببعديها السياسي والتنظيمي" في حضور رئيس الجهاز ​شارل جبور​، الى أنه "من المهم جداً أن نتمكن رؤية الصورة ككل لذا على كل فرد منا بين الحين والآخر أن يأخذ خطوة إلى الوراء بعيداً عن التفاصيل اليوميّة من أجل أن يتمكن من رؤية هذه الصورة ومعرفة ما إذا كانت التفاصيل التي ينهمك فيها يومياً تلائم مشروعه الكبير كما يجب أن نسأل أنفسنا لماذا نحن هنا كـ"قوّات لبنانيّة" فنحن لسنا حزباً بالمعنى التقليدي وإنما نحن قضيّة بمعناها الفعلي".

وأوضح جعجع أن "من يريد العمل في الإعلام يجب أن يكون بالحدّ الأدنى مدركاً لمرتكزات مجتمعه كما عليه معرفة تاريخ البلاد وكل مجموعاتها لأن الحاضر هو صيرورة من الماضي فبمجرّد إدراكه للماضي يصبح من السهل عليه رؤية الصورة بشكل واضح ومعرفة ما سيحصل في المستقبل". وقال: "نفتقد اليوم إلى سعة الاطلاع والمتابعة والثقافة السياسيّة فالمواطن العادي من الممكن أن يكون غير مدرك لكل هذه التفاصيل إلا أنه لا يمكن أبداً أن تغيب عن ذهن الصحافي فعندها تتحوّل المقالات إلى مجرّد أخبار "فرن" يوميّة لا قيمة لها".

ودعا جعجع الحاضرين إلى "الإنكباب على تنميّة ثقافتهم السياسيّة الفعليّة التي تبدأ في التاريخ مروراً بالمعطيات الجيواستراتيجيّة باعتبار أن الصراع في ​الشرق الأوسط​ لا يزال كما هو منذ قرنين ما قبل المسيح حتى اليوم فالمعطيات الجيواستراتيجية لا تتغير إلا أنه يجب أن يتعرّف عليها فرد من أجل أن يدرك ويرى ما هو حاصل اليوم"

وتطرّق جعجع إلى مسألة الـ"Investigative Press"، معتبراً أننا نفتقر إلى هذا النهج من الإعلام الذي لا يتم اعتماده في لبنان سوى عند بعض الأقلام المحدودة. ولفت إلى أن "​الصحافة​ ليست "تطبيل" و"تزمير" ومجرّد دعاية وإنما معطيات والذي يملكها لا يمكن لأحد أن يغلبه لذلك علينا أن ننمي هذا النهج من الصحافة وندعمه بشكل كبير".

أما في موضوع الإعلام الملتزم، اعتبر جعجع أن "الإعلام الملتزم لا يعني أنه إعلاماً غير موضوعي. هو إعلام موضوعي ولكنه يأخذ موقفاً معيّن واضح من الأحداث، فبدعة "الإعلام غير المنحاز" غير صحية لأنها تفقد الإعلام أحد أهم واجباته وهي قيادة وتكوين الرأي العام، يجب على الإعلام ان يكون منحازاً للحق والحقيقة وليس الإمتناع عن اتخاذ الموقف الصائب تحت بدعة "الإعلام غير المنحاز" فقط لمجرّد البقاء على مسافة متساوية من الجميع". وختم جعجع: "إن الإعلام غير المنحاز يعني أنه ليس إعلاماً لأنه يمضي أيامه في الإنقاص ممن لديه ليزيد لمن ليس لديه فقط كي يكون على مسافة واحدة من الجميع".