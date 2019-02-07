الجيش الاسرائيلي سلم مواطنا لبنانيا كان أجتاز الشريط أمس الى اليونيفيل

سلم ​الجيش الإسرائيلي​ صباح اليوم قوات "اليونيفيل" العاملة في ​جنوب لبنان​ عبر معبر ​الناقورة​، المواطن اللبناني ع. ح والذي كان قد اجتاز الشريط الحدودي الى داخل ​مزارع شبعا​ المحتلة. وسلمت قوات "اليونيفيل" المفرج عنه الى ​مخابرات الجيش​.

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